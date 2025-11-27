В битве за лидерство победил "Арсенал". Покер Мбаппе. Результаты матчей Лиги чемпионов
Завершился пятый тур общего этапа Лиги чемпионов. Лидирует "Арсенал", победивший во всех матчах.
Арсенал (Лондон, Англия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 3:1
"Бавария" потерпела первое поражение в турнире.
Атлетико (Мадрид, Испания) - Интер (Милан, Италия) 2:1
"Интер" потерпел первое поражение.
Победный гол на третьей минуте компенсированного времени забил Хосе Мария Хименес.
Айнтрахт (Франкфурт, Германия) - Аталанта (Бергамо, Италия) 0:3
Все голы были забиты в течение 5 минут в середине второго тайма.
Ливерпуль (Англия) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 1:4
"Ливерпуль" валится. Команда потерпела третье подряд поражение с крупным счетом.
На 56-й минуте счет был 1:1.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Реал (Мадрид, Испания) 3:4
Все голы забил Килиан Мбаппе.
После первого тайма гости вели в счете 3:1.
ПСЖ (Франция) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 5:3
Лондонцы вели в счете 1:0 и 2:1.
Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Брюгге (Бельгия) 3:0