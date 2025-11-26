Лига чемпионов. "Кайрат" проиграл в Дании. Сенсация от киприотов
время публикации: 26 ноября 2025 г., 21:54 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 21:54
Состоялись матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Пафос" неожиданно не проиграл "Монако" 2:2.
Копенгаген (Дания) - Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) 3:2
На 81-й мину те датчане вели в счете 3:0.
Израильский полузащитник Дан Глазер вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 64-й минуте.
Пафос (Кипр) - Монако (Франция) 2:2
Гости дважды вели в счете и стали играть на удержание преимущества.
На 88-й минуте киприоты сравняли счет. По одним данным, счет сравнял бывший полузащитник "Бирмингема" Иван Шуньич. По другим - это автогол Мохаммеда Салису.
