Лига чемпионов. "Кайрат" проиграл в Дании. Сенсация от киприотов

Состоялись матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Пафос" неожиданно не проиграл "Монако" 2:2.

Копенгаген (Дания) - Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) 3:2

На 81-й мину те датчане вели в счете 3:0.

Израильский полузащитник Дан Глазер вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 64-й минуте.

Пафос (Кипр) - Монако (Франция) 2:2

Гости дважды вели в счете и стали играть на удержание преимущества.

На 88-й минуте киприоты сравняли счет. По одним данным, счет сравнял бывший полузащитник "Бирмингема" Иван Шуньич. По другим - это автогол Мохаммеда Салису.