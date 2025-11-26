x
26 ноября 2025
|
последняя новость: 22:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2025
|
26 ноября 2025
|
последняя новость: 22:35
26 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига чемпионов. "Кайрат" проиграл в Дании. Сенсация от киприотов

Футбол
Лига чемпионов
Сенсации
время публикации: 26 ноября 2025 г., 21:54 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 21:54
Лига чемпионов. "Кайрат" проиграл в Дании. Сенсация от киприотов
AP Photo/Petros Karadjias

Состоялись матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Пафос" неожиданно не проиграл "Монако" 2:2.

Копенгаген (Дания) - Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) 3:2

На 81-й мину те датчане вели в счете 3:0.

Израильский полузащитник Дан Глазер вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 64-й минуте.

Пафос (Кипр) - Монако (Франция) 2:2

Гости дважды вели в счете и стали играть на удержание преимущества.

На 88-й минуте киприоты сравняли счет. По одним данным, счет сравнял бывший полузащитник "Бирмингема" Иван Шуньич. По другим - это автогол Мохаммеда Салису.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 ноября 2025

Лиса на счастье. Перед матчем Лиги чемпионов трибуну "Стамфорд Бридж" посетила лиса
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 ноября 2025

Умер бывший вратарь "Милана" и сборной Италии Лоренцо Буффон
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 ноября 2025

Лига чемпионов. 13 сэйвов Хайкина. "Байер" победил "Манчестер Сити"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 ноября 2025

Отборочный матч юношеского чемпионата Европы по футболу. Израильтянки победили сборную Казахстана