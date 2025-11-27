Футбол. Киевляне проиграли киприотам. Результаты матчей Лиги конференций

Состоялись матчи четвертого тура Лиги конференций. Киевское "Динамо" проиграло "Омонии" 0:2.

АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Шелбурн (Ирландия) 2:0

Хамрун Спартанс (Мальта) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 3:1

Лех (Познань, Польша) - Лозанна (Швейцария) 2:0

Омония (Никосия, Кипр) - Динамо (Киев, Украина) 2:0

Ракув (Ченстохова, Польша) - Рапид (Вена, Австрия) 4:1

Три гола забил Ламине Диаби-Фадига, ранее выступавший в чемпионатах Франции и Нидерландов.

Сигма (Оломоуц, Чехия) - Целье (Словения) 2:1

Оба мяча в ворота гостей забил Ахмад Гали.

Слован (Братислава, Словакия) - Райо Вальекано (Мадрид, Испания) 2:1

После первого тайма в счете вели испанцы.

Университатя (Крайова, Румыния) - Майнц (Германия) 1:0

На 67-й минуте палестинец Асад Аль-Хамлауи реализовал пенальти. Этот футболист родился в Швеции и большую часть карьеры играл в этой стране.

Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) - Хаккен (Швеция) 2:1

На 78-й минуте в счете вели шведы.