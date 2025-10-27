Юный боксер из Кирьят-Гата принес Израилю бронзу чемпионата Европы

Боксер Гай Гимельфарб из Кирьят-Гата завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по боксу среди юниоров, который прошел в Черногории. Несмотря на спорное судейское решение в полуфинале, израильский спортсмен показал впечатляющий уровень и стал одним из лучших на континенте.

Гимельфарб уверенно прошел несколько раундов, одержав, в частности, победу над чемпионом Турции. В полуфинале против польского соперника израильтянин явно доминировал во втором и третьем раундах, однако судьи присудили победу поляку.

Тем не менее, Гай завершил соревнования с бронзовой медалью, которую многие считают заслуженным, но не окончательным результатом – ведь его выступление было достойно финала.

Для 2025 года это уже третье крупное достижение спортсмена: серебро чемпионата Европы EUBC, золото международного турнира в Армении и теперь бронза в Черногории – две европейские медали за один год, результат исключительный даже по профессиональным меркам.

Гай Гимельфарб тренируется в клубе "Маккаби Кохав Давид" Кирьят-Гат под руководством тренеров Амира Симхова, Богдана Бергера и Давида Когана, при поддержке муниципалитета во главе с мэром Кфиром Свисой и сети городских центров "Матнас".