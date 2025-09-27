Главным тренером "Вест Хэма" стал Нуну Эшпириту Санту

Грэм Поттер, тренировавший "Вест Хэм" с января, уволен с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Причина - неудачный старт "молотобойцев" в чемпионате и вылет из Кубка лиги.

Главным тренером "Вест Хэма" назначен португалец Нуну Эшпириту Санту, который недавно был уволен из "Ноттингем Форест".

Первый матч под руководством нового тренера "молотобойцы" проведут 29 сентября против "Эвертона". .