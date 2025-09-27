Поражения "Челси" и "Ливерпуля". "Манчестер Сити" забил 5 голов

Состоялись матчи шестого тура чемпионата Англии.

Челси (Лондон) - Брайтон энд Хоув 1:3

Как сказал комментатор "наказание за трусость". "Челси" вел в счете на 77-й минуте. Два гола "чайки" забили в компенсированное время.

Прервалась 12-матчевая беспроигрышная домашняя серия "Челси".

Лидс - Борнмут 2:2

Гости отыгрались на третьей минуте компенсированного времени.

Манчестер Сити - Бернли 5:1

Максим Эстев стал шестым игроком в истории Премьер-лиги, забившим два гола в свои ворота в одном матче.

Кристал Пэлас (Лондон) - Ливерпуль 2:1

Победный гол на восьмой минуте компенсированного времени забил Эдди Нкетиа.