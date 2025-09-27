x
27 сентября 2025
|
последняя новость: 19:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 сентября 2025
|
27 сентября 2025
|
последняя новость: 19:45
27 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Поражения "Челси" и "Ливерпуля". "Манчестер Сити" забил 5 голов

Футбол
время публикации: 27 сентября 2025 г., 19:17 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 19:23
Поражения "Челси" и "Ливерпуля". "Манчестер Сити" забил 5 голов
AP Photo/Jon Super

Состоялись матчи шестого тура чемпионата Англии.

Челси (Лондон) - Брайтон энд Хоув 1:3

Как сказал комментатор "наказание за трусость". "Челси" вел в счете на 77-й минуте. Два гола "чайки" забили в компенсированное время.

Прервалась 12-матчевая беспроигрышная домашняя серия "Челси".

Лидс - Борнмут 2:2

Гости отыгрались на третьей минуте компенсированного времени.

Манчестер Сити - Бернли 5:1

Максим Эстев стал шестым игроком в истории Премьер-лиги, забившим два гола в свои ворота в одном матче.

Кристал Пэлас (Лондон) - Ливерпуль 2:1

Победный гол на восьмой минуте компенсированного времени забил Эдди Нкетиа.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 сентября 2025

"Боруссия" и "Байер" установили рекорды Бундеслиги. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 сентября 2025

Чемпионат Англии. Голевой пас Ярмолюка. "Брентфорд" испортил юбилей Аморима
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 сентября 2025

Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 946-й гол
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 сентября 2025

Чемпионат Германии. Гарри Кейн забил 100 голов в матчах за "Баварию"