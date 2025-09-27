x
27 сентября 2025
Спорт

"Боруссия" и "Байер" установили рекорды Бундеслиги. Результаты матчей

Футбол
27 сентября 2025 г.
Состоялись матчи пятого тура чемпионата Германии.

Хайденхайм - Аугсбург 2:1

"Хайденхайм" одержал первую поеду в сезоне и поднялся с последнего места.

Майнц - Боруссия (Дортмунд) 0:2

"Боруссия" в десятом матче чемпионата Германии подряд вела в счете после первого тайма. Рекорд Бундеслиги.

В седьмом выездном матче подряд "шмели" забили не менее двух голов.

Санкт-Паули (Гамбург) - Байер (Леверкузен) 1:2

"Байер" установил рекорд Бундеслиги - без поражений в 36 выездных матчах подряд.

Вольфсбург - Лейпциг 0:1

"Лейпциг" одержал 4-ю победу подряд.

Победный гол на 8-й минуте забил Йохан Бакайоко (16 июля перешел из ПСВ).

"Волки" не выигрывают на своем стадионе в матчах Бундеслиги с января - 11 матчей подряд.

