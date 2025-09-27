"Боруссия" и "Байер" установили рекорды Бундеслиги. Результаты матчей
время публикации: 27 сентября 2025 г., 18:59 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 18:59
Состоялись матчи пятого тура чемпионата Германии.
Хайденхайм - Аугсбург 2:1
"Хайденхайм" одержал первую поеду в сезоне и поднялся с последнего места.
Майнц - Боруссия (Дортмунд) 0:2
"Боруссия" в десятом матче чемпионата Германии подряд вела в счете после первого тайма. Рекорд Бундеслиги.
В седьмом выездном матче подряд "шмели" забили не менее двух голов.
Санкт-Паули (Гамбург) - Байер (Леверкузен) 1:2
"Байер" установил рекорд Бундеслиги - без поражений в 36 выездных матчах подряд.
Вольфсбург - Лейпциг 0:1
"Лейпциг" одержал 4-ю победу подряд.
Победный гол на 8-й минуте забил Йохан Бакайоко (16 июля перешел из ПСВ).
"Волки" не выигрывают на своем стадионе в матчах Бундеслиги с января - 11 матчей подряд.
