Чемпионат Нидерландов. Оскар Глух забил. "Аякс" победил
время публикации: 27 сентября 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 19:45
В матче седьмого тура чемпионата Нидерландов "Аякс" (Амстердам) победил НАК (Бреда) 2:1.
"Аякс" одержал 4 победы и занимает второе место.
Израильтянин Оскар Глух забил во втором матче подряд. Он открыл счет на 4-й минуте матча.
На 16-й минуте Сидни ван Хойдонк, сын бывшего нападающего сборной Нидерландов Пьера ван Хойдонка, реализовал пенальти 1:1.
На 46-й минуте Кеннет Тейлор пробил под перекладину 2:1.
На 71-й минуте НАК остался в меньшинстве. Максимильен Балард получил вторую желтую карточку.
Лучшим игроком матча признан Оскар Глух.
