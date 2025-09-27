x
27 сентября 2025
Спорт

Чемпионат Нидерландов. Оскар Глух забил. "Аякс" победил

Футбол
время публикации: 27 сентября 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 19:45
Чемпионат Нидерландов. Оскар Глух забил. "Аякс" победил
AP Photo/Matt Slocum

В матче седьмого тура чемпионата Нидерландов "Аякс" (Амстердам) победил НАК (Бреда) 2:1.

"Аякс" одержал 4 победы и занимает второе место.

Израильтянин Оскар Глух забил во втором матче подряд. Он открыл счет на 4-й минуте матча.

На 16-й минуте Сидни ван Хойдонк, сын бывшего нападающего сборной Нидерландов Пьера ван Хойдонка, реализовал пенальти 1:1.

На 46-й минуте Кеннет Тейлор пробил под перекладину 2:1.

На 71-й минуте НАК остался в меньшинстве. Максимильен Балард получил вторую желтую карточку.

Лучшим игроком матча признан Оскар Глух.

Спорт
