27 сентября 2025
27 сентября 2025
27 сентября 2025
27 сентября 2025
Спорт

Спортивная гимнастика. Артем Долгопят вышел в финал этапа Кубка вызова

Знаменитые спортсмены
Спортивная гимнастика
время публикации: 27 сентября 2025 г., 11:39
AP Photo/Charlie Riedel

В Сомбатхей, Венгрия, проходит этап Кубка Вызова по спортивной гимнастике.

Артем Долгопят вышел в финал в вольных упражнениях.

Израильский гимнаст стал победителем квалификации с результатом 14.500 балла.

Артем Долгопят стал победителем в вольных упражнениях предыдущего этапа Кубка вызова, который проходил в Париже.

Спорт
