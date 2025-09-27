Спортивная гимнастика. Артем Долгопят вышел в финал этапа Кубка вызова

В Сомбатхей, Венгрия, проходит этап Кубка Вызова по спортивной гимнастике.

Артем Долгопят вышел в финал в вольных упражнениях.

Израильский гимнаст стал победителем квалификации с результатом 14.500 балла.

Артем Долгопят стал победителем в вольных упражнениях предыдущего этапа Кубка вызова, который проходил в Париже.