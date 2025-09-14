Спортивная гимнастика. Этап Кубка вызова в Париже. Артем Долгопят завоевал золотую медаль
время публикации: 14 сентября 2025 г., 16:06 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 16:06
В Париже проходит этап Кубка вызова по спортивной гимнастике.
В вольных упражнениях победил израильтянин Артем Долгопят.
Его результат - 14.466 балла.
Накануне Артем стал победителем квалификации.
