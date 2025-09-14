x
14 сентября 2025
Спорт

Спортивная гимнастика. Этап Кубка вызова в Париже. Артем Долгопят завоевал золотую медаль

Знаменитые спортсмены
Спортивная гимнастика
время публикации: 14 сентября 2025 г., 16:06
Спортивная гимнастика. Этап Кубка вызова в Париже. Артем Долгопят завоевал золотую медаль
AP Photo/Charlie Riedel

В Париже проходит этап Кубка вызова по спортивной гимнастике.

В вольных упражнениях победил израильтянин Артем Долгопят.

Его результат - 14.466 балла.

Накануне Артем стал победителем квалификации.

