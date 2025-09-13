Спортивная гимнастика. Этап Кубка вызова. Артем Долгопят вышел в финал

В Париже проходит четвертый этап Кубка вызова по спортивной гимнастике.

Израильтянин Артем Долгопят вышел в финал в вольных упражнениях.

Он выиграл квалификацию с результатом 14.433 балла.

В этом сезоне Артем Долгопят стал победителем этапа Кубка мира в Осиеке в вольных упражнениях.