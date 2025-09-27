Чемпионат Англии. Голевой пас Ярмолюка. "Брентфорд" испортил юбилей Аморима

В стартовом матче шестого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" проиграл "Брентфорду" 1:3.

"Красные дьяволы" не смогли победить в восьмом матче на выезде подряд.

Территориальным преимуществом владели гости (56% владения мячом, 14:10 по ударам).

Но "Брентфорд бил точнее 8:6, атаковал опаснее (по голевым моментам 6:4) и чаще подавал угловые 4:2.

Это был 200-й матч Рубена Аморима в качестве тренера команд высших дивизионов. Хотя его команда считалась явным фаворитом, "Брентфорд" сумел юбилей испортить.

Уже на 20-й минуте счет был 2:0 в пользу хозяев. Оба гола забил бывший нападающий "Лудогорца" и "Брюгге" Игор Тиагу. Он стал вторым игроком в истории Премьер-лиги, который оформил дубль в первые 20 минут против "Манчестер Юнайтед". Впервые это сделал Алексис Санчес в 2015 году.

На 8-й минуте гости потеряли мяч у чужой штрафной. Хендерсон сделал пас через все поле. Игор Тиагу вышел один на один и открыл счет 1:0.

На 20-й минуте Кевин Шаде нанес удар с острого угла. Вратарь мяч парировал. Игор Тьягу добил мяч в сетку 2:0.

На 26-й минуте голкипер дважды парировал мяч. Но Бенджамин Шешко нанес третий удар 2:1.

На 76-й минуте "Манчестер Юнайтед" мог сравнять счет, но Бруну Фернандеш не реализовал пенальти . Куивин Келлехер (1 июля перешел из "Ливерпуля") парировал пенальти. В матчах Премьер-лиги он отразил 4 из 7 пенальти.

На 90-й минуте датчанин Матиас Йенсен заменил героя матча Игора Тиагу. А через 5 минут хозяева перехватили мяч у своей штрафной. Ярмолюк разогнал атаку и сделал передачу. Йенсен пробил под перекладину.