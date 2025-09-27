x
27 сентября 2025
Спорт

Чемпионат Франции. Удачные замены и добивания "Марселя"

Футбол
время публикации: 27 сентября 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 09:03
Чемпионат Франции. Удачные замены и добивания "Марселя"
AP Photo/Philippe Magoni

В стартовом матче шестого тура чемпионата Франции "Марсель" в гостях одержал волевую победу над "Страсбуром" 2:1.

Это шестая волевая победа "Олимпика" в матчах чемпионата Франции за последние два сезона.

Марсельцы впервые с 2022 года победили "Страсбур" и впервые в этом сезоне набрали очки в гостях.

Оба гола марсельцев забили игроки, вышедшие на замену.

Матч проходил с заметным преимуществом гостей (60% владения мячом, 16:9 по ударам, 9:1 по точным ударам, 4:3 по голевым моментам).

Угловые чаще подавали хозяева 5:4.

"Марсель" активно начал матч, но первыми пропустили. На 17-й минуте гол Эммануэля Эмега не был засчитан из-за офсайда. На 40-й секунде второго тайма 19-летний Абдул Уаттара пробил метров с 15 1:0.

На 78-й минуте защитники хозяев устроили перепасовку у своей штрафной. Перехват мяча. Вратарь парировал мяч после первого удара Обамеянга. Габонский форвард успел нанести еще один удар 1:1.

На первой минуте компенсированного времени Робиньо Ваз нанес удар головой. Мяч от руки вратаря попал в перекладину. Майкл Мурильо добил мяч в сетку 1:2.

