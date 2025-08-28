Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата США
время публикации: 28 августа 2025 г., 09:03 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 09:08
В матче второго круга Открытого чемпионата США первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила россиянку Полину Кудерметову 7:6, 6:2.
Американка Энн Ли обыграла швейцарку Белинду Бенчич 6:3, 6:3. Чешка Маркета Вондрушова победила американку Кесслер Маккартни 7:6, 6:2.
Бельгийка Элизе Мертенс переиграла новозеландку Лулу Сун 6:2, 6:3.
Елена остапенко (Латвия) проиграла американке Тейлор Таунсенд 5:7, 1:6.
