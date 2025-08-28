x
28 августа 2025
|
последняя новость: 10:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 10:13
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата США

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 28 августа 2025 г., 09:03 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 09:08
Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата США
AP Photo/Adam Hunger

В матче второго круга Открытого чемпионата США первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила россиянку Полину Кудерметову 7:6, 6:2.

Американка Энн Ли обыграла швейцарку Белинду Бенчич 6:3, 6:3. Чешка Маркета Вондрушова победила американку Кесслер Маккартни 7:6, 6:2.

Бельгийка Элизе Мертенс переиграла новозеландку Лулу Сун 6:2, 6:3.

Елена остапенко (Латвия) проиграла американке Тейлор Таунсенд 5:7, 1:6.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 августа 2025

Умерла легендарная британская теннисистка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 августа 2025

Чешская теннисистка Петра Квитова установила рекорд и завершила карьеру
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 августа 2025

Янник Синнер вышел во второй круг Открытого чемпионата США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 августа 2025

Открытый чемпионат США. Победы Осаки, Векич, Лыс