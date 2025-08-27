x
27 августа 2025
27 августа 2025
Спорт

Умерла легендарная британская теннисистка

время публикации: 27 августа 2025 г., 10:23
Умерла легендарная британская теннисистка
AP Photo/Dave Caulkin, File

25 августа на 94-м году жизни умерла легендарная британская теннисистка Анджела Мортимер, сообщают британские СМИ.

Она - бывшая первая ракетка мира (1961), победительница трех турниров Большого шлема в одиночном разряде: Открытый чемпионат Франции (1955), Открытый чемпионат Австралии (1958) и Уимблдон (1961).

Анджела Мотимер на протяжении 10 лет входила в десятку сильнейших теннисисток мира. При этом она начала заниматься теннисом только в 15 лет (в 1947 году).

В 1993 году она была включена в Международный зал теннисной славы.

