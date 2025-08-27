Янник Синнер вышел во второй круг Открытого чемпионата США
время публикации: 27 августа 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 07:38
В матче первого круга Открытого чемпионата США американец Томми Пол разгромил датчанина Элмера Меллера 6:3, 6:3, 6:1.
Француз Гаэль Мофис уступил россиянину Роману Сафиуллину 4:6, 6:2, 1:6, 6:3, 4:6. В австралийском поединке Алекс де Минор победил Кристофера О`Коннелла 6:3, 6:4, 6:4.
Грек Стефанос Циципас одержал волевую победу над французом Александром Мюллером 4:6, 6:0, 6:1, 7:6.
Австралиец Алексей Попырин обыграл финна Эмиля Руусувуори 6:3, 6:4, 7:6.
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер разгромил чеха Вита Коприву 6:1, 6:1, 6:2.
