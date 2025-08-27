x
27 августа 2025

Спорт

Открытый чемпионат США. Победы Осаки, Векич, Лыс

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 27 августа 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 06:52
Открытый чемпионат США. Победы Осаки, Векич, Лыс
AP Photo/Adam Hunger

В матче первого круга Открытого чемпионата США американка Коко Гофф (третья ракетка мира) одолела австралийку Айлу Томлянович 6:4, 6:7, 7:5.

Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака победила бельгийку Грет Минен 6:3, 6:4.

Хорватка Донна Векич одержала волевую победу над испанкой Джессикой Бузас Манейро 3:6, 7:5, 6:33.

Американка Хейли Баптист обыграла чешку Катерину Синякову 7:5, 6:3. Румынка Сорана-Михаэла Кирстя выиграла у аргентинки Соланы Сьерры 7:5, 6:0.

Ева Лыс (Германия) победила британку Франческу Джонс 6:0, 7:5.

