Спорт

Чешская теннисистка Петра Квитова установила рекорд и завершила карьеру

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
Знаменитые спортсмены
время публикации: 27 августа 2025 г., 08:05
Чешская теннисистка Петра Квитова установила рекорд и завершила карьеру
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В матче первого круга Открытого чемпионата США чешка Петра Квитова была разгромлена француженкой Дианой Перри 1:6, 0:6.

Еще в июне легендарная чешская теннисистка объявила, что Открытый чемпионать США станет последним турниром в ее карьере.

В последнем матче Петра установила национальный рекорд - она участвовала в 61 турнире Большого шлема. В 60 турнирах сыграла Хелена Сукова..

Сейчас Петра Квитова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации 543-е место. В 2011 году она была второй ракеткой мира.

Петра Квитова выиграла 31 турнир WTA. Она дважды становилась чемпионкой Уимболдона. В 2011 году чешская теннисистка выиграл Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации.

