x
28 августа 2025
|
последняя новость: 08:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 08:55
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сербы установили рекорд. Результаты матчей Евробаскета

Баскетбол
время публикации: 28 августа 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 07:43
Лидер финнов Лаури Маркканен набрал 28 очков и делал 6 подборов
AP Photo/Hiro Komae

В матче первого тура чемпионата Европы по баскетболу сербы разгромили сборную Эстонии 98:64.

Швеция - Финляндия 90:93

Лидер финнов Лаури Маркканен набрал 28 очков и делал 6 подборов.

Сербия -Эстония 98:64

Это самая крупная победа сборной Сербии в матчах чемпионатов Европы.

Никола Йович (Майами Хит) набрал 18 очков. сделал 4 подбора и 6 передач.

Никола Йокич набрал 11 очков, сделал 10 подборов и 7 передач.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 августа 2025

Евробаскет. Немцы разгромили черногорцев, турки - латвийцев. Историческая победа португальцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 августа 2025

В стартовом матче Евробаскета литовцы установили рекорд турнира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 августа 2025

Стартовал Евробаскет. Литовцы разгромили сборную Великобритании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 августа 2025

Евробаскет. Самый высокий и самый низкорослый игроки