Сербы установили рекорд. Результаты матчей Евробаскета
время публикации: 28 августа 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 07:43
В матче первого тура чемпионата Европы по баскетболу сербы разгромили сборную Эстонии 98:64.
Швеция - Финляндия 90:93
Лидер финнов Лаури Маркканен набрал 28 очков и делал 6 подборов.
Сербия -Эстония 98:64
Это самая крупная победа сборной Сербии в матчах чемпионатов Европы.
Никола Йович (Майами Хит) набрал 18 очков. сделал 4 подбора и 6 передач.
Никола Йокич набрал 11 очков, сделал 10 подборов и 7 передач.
