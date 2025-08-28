x
28 августа 2025
28 августа 2025
Спорт

Трубин не пропустил. Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 28 августа 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 07:06
Трубин не пропустил. Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Armando Franca, File

Завершилась квалификация Лиги чемпионов в основной этап вышли "Карабах", "Бенфика", "Брюгге" и "Копенгаген".

Карабах (Азербайджан) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 2:3 (первый матч 3:1)

Израильский полузащитник "Ференцвароша" Габи Каниховский отыграл весь матчи и получил желтую карточку.

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 1:0 (0:0)

Победный гол на 35-й минуте забил Керем Актюркоглу.

Турки за весь матч не нанесли н одного точного удара.

Брюгге (Бельгия) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 6:0 (3:1)

Копенгаген (Дания) - Базель (Швейцария) 2:0 (1:1)

Спорт
