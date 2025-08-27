Стартовал Евробаскет. Литовцы разгромили сборную Великобритании
время публикации: 27 августа 2025 г., 15:43 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 15:43
В стартовом матче чемпионата Европы по баскетболу литовцы разгромили сборную Великобритании 94:70.
Как и предсказывали эксперты, один из фаворитов не испытал особенных проблем.
После 10 минут 23:15, 20 - 41:33, 30 -65:50.
Самый результативный игрок матча - центровой и лидер литовцев Йонас Валанчюнас (Денвер Наггетс) (18 + 9 подборов).
По 17 очков набрали Азуолас Тубелис (Летувос Ритас) (+ 7 подборов) и б ывший форвард "Галатасарая" и "Дарюшафаки" Акваси Йебоа (Трапани, Италия)
Ссылки по теме