27 августа 2025
последняя новость: 15:58
27 августа 2025
Спорт

Стартовал Евробаскет. Литовцы разгромили сборную Великобритании

Баскетбол
время публикации: 27 августа 2025 г., 15:43 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 15:43
Стартовал Евробаскет. Литовцы разгромили сборную Великобритании
AP Photo/Frank Franklin II

В стартовом матче чемпионата Европы по баскетболу литовцы разгромили сборную Великобритании 94:70.

Как и предсказывали эксперты, один из фаворитов не испытал особенных проблем.

После 10 минут 23:15, 20 - 41:33, 30 -65:50.

Самый результативный игрок матча - центровой и лидер литовцев Йонас Валанчюнас (Денвер Наггетс) (18 + 9 подборов).

По 17 очков набрали Азуолас Тубелис (Летувос Ритас) (+ 7 подборов) и б ывший форвард "Галатасарая" и "Дарюшафаки" Акваси Йебоа (Трапани, Италия)

