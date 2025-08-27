x
27 августа 2025
Спорт

Евробаскет. Немцы разгромили черногорцев, турки - латвийцев. Историческая победа португальцев

Баскетбол
время публикации: 27 августа 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 20:15
Евробаскет. Немцы разгромили черногорцев, турки - латвийцев. Историческая победа португальцев
AP Photo/Jason DeCrow

Сегодня начался чемпионат Европы по баскетболу.

Чехия - Португалия 50:62

Фаворитом этого матча считалась сборная Чехии. Однако чехи потеряли двух главных звезд. А лидер португальцев блеснул в дебютном матче на чемпионате Европы.

Центровой "Бостон Селтикс" Немиас Кета провели невероятный матч (23 + 18 подборов). Португальцы одержали первую победу в финальной части чемпионатов Европы за 18 лет.

Черногория - Германия 76:106

Решающей стала третья четверть, в которой немцы победили 33:12.

Франц Вагнер и Деннис Шредер набрали 43 очка на двоих (22 + 21).

"Дабл-дабл" сделал Никола Вучевич (23 + 10 подборов).

Латвия - Турция 73:93

Альперен Шенгюн стал первым игроком сборной Турции, набравшим более 15 очков, сделавшим более 5 подборов и 5 передач более чем в одном матче чемпионата Европы (16 + 7 подборов + 8 передач).

Спорт
