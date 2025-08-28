x
28 августа 2025
|
последняя новость: 13:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 13:23
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

ITF объявила об отмене шести теннисных турниров в Израиле

Теннис
время публикации: 28 августа 2025 г., 12:33 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 12:39
ITF объявила об отмене шести теннисных турниров в Израиле
AP Photo/Adam Hunger

Международная федерация тенниса объявила об отмене шести теннисных турниров серии "Фьючерс", которые должны были состояться в Израиле в октябре- ноябре 2025 года.

Представитель Теннисной ассоциации Израиля заявил, что организация рассчитывала провести турниры после двухлетнего перерыва.

Но ITF приняла решение об их отмене из-за ситуации в сфере безопасности и сохраняющейся напряженности.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 августа 2025

Карлос Алькарас вышел в третий раунд Открытого чемпионата США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 августа 2025

Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 августа 2025

Умерла легендарная британская теннисистка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 августа 2025

Янник Синнер вышел во второй круг Открытого чемпионата США