ITF объявила об отмене шести теннисных турниров в Израиле

Международная федерация тенниса объявила об отмене шести теннисных турниров серии "Фьючерс", которые должны были состояться в Израиле в октябре- ноябре 2025 года.

Представитель Теннисной ассоциации Израиля заявил, что организация рассчитывала провести турниры после двухлетнего перерыва.

Но ITF приняла решение об их отмене из-за ситуации в сфере безопасности и сохраняющейся напряженности.