ITF объявила об отмене шести теннисных турниров в Израиле
время публикации: 28 августа 2025 г., 12:33 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 12:39
Международная федерация тенниса объявила об отмене шести теннисных турниров серии "Фьючерс", которые должны были состояться в Израиле в октябре- ноябре 2025 года.
Представитель Теннисной ассоциации Израиля заявил, что организация рассчитывала провести турниры после двухлетнего перерыва.
Но ITF приняла решение об их отмене из-за ситуации в сфере безопасности и сохраняющейся напряженности.
