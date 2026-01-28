Новак Джокович установил рекорд Открытого чемпионата Австралии и вышел в полуфинал
время публикации: 28 января 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 10:25
Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
Сербский теннисист проиграл первые два сета Лоренцо Музетти 4:6, 3:6.
В третьем сете при счете 3:1 в пользу Джоковича итальянец отказался от продолжения борьбы.
Новак Джокович одержал 103-ю победу в матчах Открытого чемпионата Австралии - это новый рекорд.
У Роджера Федерера 102 победы.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 января 2026