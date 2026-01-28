x
Спорт

Новак Джокович установил рекорд Открытого чемпионата Австралии и вышел в полуфинал

Рекорды мира
Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 28 января 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 10:25
Новак Джокович установил рекорд Открытого чемпионата Австралии и вышел в полуфинал
Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Сербский теннисист проиграл первые два сета Лоренцо Музетти 4:6, 3:6.

В третьем сете при счете 3:1 в пользу Джоковича итальянец отказался от продолжения борьбы.

Новак Джокович одержал 103-ю победу в матчах Открытого чемпионата Австралии - это новый рекорд.

У Роджера Федерера 102 победы.

