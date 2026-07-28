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Спорт

Джокович и Соболенко сыграют вместе на US Open

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 28 июля 2026 г., 07:51 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 07:59
Джокович и Соболенко сыграют вместе на US Open
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Новак Джокович и Арина Соболенко в 2024 году
AP Photo/Andy Wong

Новак Джокович и Арина Соболенко вошли в первоначальный список участников турнира смешанных пар US Open. Первая ракетка мира и обладатель 24 титулов на турнирах Большого шлема считаются фаворитами в парах.

Среди других звездных дуэтов – Ига Швентек и Каспер Рууд, Елена Рыбакина и Тейлор Фритц, Наоми Осака и Кэй Нисикори, Мирра Андреева и Андрей Рублев, Диана Шнайдер и Даниил Медведев, Джессика Пегула и Джек Дрейпер. В соревнованиях также намерены выступить действующие чемпионы Сара Эррани и Андреа Вавассори.

Турнир пройдет 24-26 августа в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке, перед началом основной сетки одиночных соревнований. В основной сетке выступят 16 пар: шесть получат места по суммарному одиночному рейтингу, восемь – специальные приглашения, еще две пройдут квалификацию. Окончательный состав определится после закрытия приема заявок 17 августа.

Матчи до финала будут состоять из укороченных сетов до четырех выигранных геймов без розыгрыша "больше – меньше". Вместо третьего сета предусмотрен тай-брейк до десяти очков. В финале сеты будут играться до шести геймов.

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