x
28 июля 2026
|
последняя новость: 07:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 июля 2026
|
28 июля 2026
|
последняя новость: 07:40
28 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Номер 23. Леброн Джеймс официально стал игроком "Филадельфии"

Звезды
Баскетбол
НБА
время публикации: 28 июля 2026 г., 07:26 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 07:30
Номер 23. Леброн Джеймс официально стал игроком "Филадельфии"
0:00 0:00
Номер 23. Леброн Джеймс официально стал игроком "Филадельфии"
AP Photo/Mark J. Terrill

Клуб NBA "Филадельфия Севенти Сиксерс" официально объявил о подписании контракта с Леброном Джеймсом. 41-летний баскетболист будет выступать под привычным для него номером 23.

По данным американских СМИ, соглашение рассчитано на два года и предусматривает выплату около 8 млн долларов. Второй сезон является опцией игрока. Предстоящий чемпионат станет для Джеймса рекордным 24-м сезоном в NBA.

Ранее Джеймс провел восемь сезонов в "Лос-Анджелес Лейкерс". За карьеру он четыре раза становился чемпионом NBA: дважды с "Майами Хит", а также с "Кливленд Кавальерс" и "Лейкерс". В составе "Филадельфии" он попытается стать первым игроком в истории лиги, завоевавшим чемпионский титул с четырьмя разными клубами.

В новой команде Джеймс будет играть вместе с Джоэлем Эмбиидом, Тайризом Макси, Джейленом Брауном и Ви Джеем Эджкомбом. "Филадельфия" не выигрывала чемпионат NBA с 1983 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2026

Леброн Джеймс продолжит карьеру в "Филадельфии"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июня 2026

НБА. Леброн Джеймс уходит из "Лос-Анджелес Лейкерс"