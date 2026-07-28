Номер 23. Леброн Джеймс официально стал игроком "Филадельфии"

Клуб NBA "Филадельфия Севенти Сиксерс" официально объявил о подписании контракта с Леброном Джеймсом. 41-летний баскетболист будет выступать под привычным для него номером 23.

По данным американских СМИ, соглашение рассчитано на два года и предусматривает выплату около 8 млн долларов. Второй сезон является опцией игрока. Предстоящий чемпионат станет для Джеймса рекордным 24-м сезоном в NBA.

Ранее Джеймс провел восемь сезонов в "Лос-Анджелес Лейкерс". За карьеру он четыре раза становился чемпионом NBA: дважды с "Майами Хит", а также с "Кливленд Кавальерс" и "Лейкерс". В составе "Филадельфии" он попытается стать первым игроком в истории лиги, завоевавшим чемпионский титул с четырьмя разными клубами.

В новой команде Джеймс будет играть вместе с Джоэлем Эмбиидом, Тайризом Макси, Джейленом Брауном и Ви Джеем Эджкомбом. "Филадельфия" не выигрывала чемпионат NBA с 1983 года.