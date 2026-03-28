Отборочный турнир чемпионата Европы п гандболу. Соперники израильтян

Состоялась жеребьевка отборочного турнира мужского чемпионата Европы по гандболу.

Сборная Израиля сыграет в пятой отборочной группе.

Соперники: команды Словении, Чехии, Боснии и Герцеговины.

Две первые команды из каждой группы выходят в финальную часть турнира, которая состоится Швейцарии, Испании и Португалии.

Отборочный турнир начнется в ноябре 2026 года. И завершится в мае 2027 года.