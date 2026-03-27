Женская сборная Израиля по гандболу снимается с чемпионата Европы по соображениям безопасности
время публикации: 27 марта 2026 г., 11:47 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 11:47
Женская сборная Израиля по гандболу не сможет на следующей неделе вылететь в Европу для участия в отборочных матчах чемпионата Европы.
По данным "Исраэль а-Йом", представители служб безопасности Израиля запретили спортсменкам вылет, так как не смогут обеспечить их безопасность.
Израильтянки должны были сыграть два матча против сборной Греции, по одноум - команд Австрии и Испании.
Скорее всего, в этих матчах сборной Израиля будет зачтено техническое поражение, а Федерация гандбола Израиля будет оштрафована.
Израильтянки выбываю из отборочного турнира чемпионата Европы.
