последняя новость: 12:45
Женская сборная Израиля по гандболу снимается с чемпионата Европы по соображениям безопасности

время публикации: 27 марта 2026 г., 11:47 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 11:47
AP Photo/Peter Dejong

Женская сборная Израиля по гандболу не сможет на следующей неделе вылететь в Европу для участия в отборочных матчах чемпионата Европы.

По данным "Исраэль а-Йом", представители служб безопасности Израиля запретили спортсменкам вылет, так как не смогут обеспечить их безопасность.

Израильтянки должны были сыграть два матча против сборной Греции, по одноум - команд Австрии и Испании.

Скорее всего, в этих матчах сборной Израиля будет зачтено техническое поражение, а Федерация гандбола Израиля будет оштрафована.

Израильтянки выбываю из отборочного турнира чемпионата Европы.

