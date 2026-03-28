Кубок мира по синхронному плаванию. Израильский дуэт занял 14-е место
время публикации: 28 марта 2026 г., 17:19 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 17:19
В Париже проходит Кубок мира по синхронному плаванию.
В произвольной программе израильский женский дуэт (Катерина Кунин и Айя Мазор) занял 14-е место (226.0671 балла).
Золотые и серебряные медали завоевали россиянки: Майя Дорошко и Александра Шмидт (310. 0214), Кира Черезова и Валентина Герасимова (295.8262).
Бронзовые медали завоевали француженки Лаэли Алавес и Ромен Лунель (271.4826).
Ссылки по теме
