Кубок мира по синхронному плаванию. Израильский дуэт занял 14-е место

В Париже проходит Кубок мира по синхронному плаванию.

В произвольной программе израильский женский дуэт (Катерина Кунин и Айя Мазор) занял 14-е место (226.0671 балла).

Золотые и серебряные медали завоевали россиянки: Майя Дорошко и Александра Шмидт (310. 0214), Кира Черезова и Валентина Герасимова (295.8262).

Бронзовые медали завоевали француженки Лаэли Алавес и Ромен Лунель (271.4826).