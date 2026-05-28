Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции
время публикации: 28 мая 2026 г., 08:53 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 08:53
В последних матчах игрового дня Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде обошлось без сенсаций.
Во всех четырех поединках победили "сеянные" теннисисты.
Норвежец Каспер Рууд вышел в третий круг, победив серба Хамада Меджедовича 6:3, 6:2, 6:4.
Александр Зверев (Германия) обыграл чеха Томаса Махача 6:4, 6:2, 6:2. Американец Томми Пол справился с итальянцем Лоренцо Сонего 6:3, 6:2, 6:4.
Бразилец Жоау Фонсека одержал волевую победу над хорватом Дино Призмичем 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2.
