Спорт

Открытый чемпионат Франции. Сенсационные поражения Рыбакиной и Остапенко

Теннис
Сенсации
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 27 мая 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 21:36
Украинка Юлия Стародубцева одержала сенсационную волевую победу над второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной (Казахстан)
AP Photo/Lindsey Wasson

В матче второго раунда Открытого чемпионата Франции румынка Сорана-Михаэла Кырстя разгромила Еву Лыс (Германия) 6:3, 6:0.

Украинка Юлия Стародубцева одержала сенсационную волевую победу над второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной (Казахстан) 3:6, 6:1, 7:6.

Украинка Марта Костюк обыграла американку Кэти Волынец 6:7, 6:3, 6:3.

Елена Остапенко (Латвия) неожиданно проиграла польке Магде Линетт 2:6, 6:2, 2:6.

