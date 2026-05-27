Открытый чемпионат Франции. Сенсационные поражения Рыбакиной и Остапенко
время публикации: 27 мая 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 21:36
В матче второго раунда Открытого чемпионата Франции румынка Сорана-Михаэла Кырстя разгромила Еву Лыс (Германия) 6:3, 6:0.
Украинка Юлия Стародубцева одержала сенсационную волевую победу над второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной (Казахстан) 3:6, 6:1, 7:6.
Украинка Марта Костюк обыграла американку Кэти Волынец 6:7, 6:3, 6:3.
Елена Остапенко (Латвия) неожиданно проиграла польке Магде Линетт 2:6, 6:2, 2:6.
