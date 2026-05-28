В Нигерии умер 21-летний бывший нападающий "Саутгемптона" и "Динамо"
время публикации: 28 мая 2026 г., 08:35 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 08:35
25 мая в Абудже был найден мертвым 21-летний футболист Виктор Удо.
Смерть футболиста подтвердили представители Федерации футбола Нигерии.
О причине смерти не сообщается.
В этом сезоне нападающий играл за "Динамо" (Чеське Будейовице).
Ранее Виктор Удо выступал за "Антверпен" и "Саутгемптон".
