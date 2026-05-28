В США начато расследование против ФИФА из-за манипуляций с билетами

Прокуратуры Нью-Йорка и Нью-Джерси начали расследование нарушений при продаже билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.

В рамках расследования генеральные прокуратуры этих штатов направили официальные повестки в ФИФА, сообщает The Guardian.

Основной объект расследования - продажа билетов на матчи, которые состоятся на MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси.

На этом стадионе пройдут 8 игр, в том числе финал чемпионата.

Поводом для расследования стал резкий рост цен и жалобы болельщиков на то, что их ввели в заблуждение относительно расположения мест.

Прокуратура изучит "динамическое ценообразование ФИФА", из-за которого цены на билеты существенно подорожали, и махинации с категориями мест.

Ранее претензии по поводу дороговизны билетов предъявляли власти штата Калифорния.

Представители ФИФА пока не комментируют эту информацию.