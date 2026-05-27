Спорт

Умер бывший футболист "Днепра" и хайфского "Апоэля"

Футбол
время публикации: 27 мая 2026 г., 14:32 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 14:32
AP Photo/Alberto Saiz

На 59-м году жизни умер известный украинский футболист Сергей Думенко, сообщает sport.ua.

О причинах смерти не сообщается. В статье говорится, что в 2020 году у бывшего футболиста начались проблемы с сердцем.

Нападающий - полузащитник выступал за команды "Днепр" (Днепропетровск), СКА (Хабаровск), "Шахтер" (Павлоград), "Таврия" (Симферополь), "Поллиграфтехника" (Александрия), "Геркис" (Анапа), "Николаев", "Торпедо" (Минск), "Металлург" (Мариуполь).

В 1997 году Сергей Думенко подписал контракт с хайфским "Апоэлем", но ни одного официального матча за "акул" не сыграл.

