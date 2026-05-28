Волейбол. Соперники израильтян в матчах Европейской лиги
время публикации: 28 мая 2026 г., 10:30 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 10:30
5 июня начнутся матчи Европейской лиги по волейболу.
Первый групповой этап израильтяне проводят в Осиеке, Хорватия.
5 июня. Хорватия - Израиль.
6 июня. Грузия - Израиль.
Вторую неделю турнира израильтяне проводят в Струмице, Северная Македония.
12 июня. Норвегия - Израиль.
14 июня. Израиль - Швеция.
Третью неделю турнира израильтяне проводят в Приштине, Косово.
20 июня. Израиль - Северная Македония.
21 июня. Косово - Израиль.
По результатам четырех раундов определятся полуфиналисты турнира.
