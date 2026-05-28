Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Волейбол. Соперники израильтян в матчах Европейской лиги

время публикации: 28 мая 2026 г., 10:30 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 10:30
AP Photo/Reed Hoffmann

5 июня начнутся матчи Европейской лиги по волейболу.

Первый групповой этап израильтяне проводят в Осиеке, Хорватия.

5 июня. Хорватия - Израиль.

6 июня. Грузия - Израиль.

Вторую неделю турнира израильтяне проводят в Струмице, Северная Македония.

12 июня. Норвегия - Израиль.

14 июня. Израиль - Швеция.

Третью неделю турнира израильтяне проводят в Приштине, Косово.

20 июня. Израиль - Северная Македония.

21 июня. Косово - Израиль.

По результатам четырех раундов определятся полуфиналисты турнира.

