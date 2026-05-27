Элина Свитолина вышла третий круг Открытого чемпионата Франции
время публикации: 27 мая 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 16:56
В матче второго раунда Открытого чемпионата Франции украинка Элина Свитолина победила испанку Кейтлин Гуэведо 6:0, 6:4.
Бывшая первая ракетка мира полька Ига Швентек разгромила чешку Сару Бейлек 6:2, 6:3.
Швейцарка Белинда Бенчич обыграла американку Кэти Макнелли 6:4, 6:0.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2026