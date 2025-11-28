Иран бойкотирует жеребьевку чемпионата мира по футболу
время публикации: 28 ноября 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 13:29
Федерация футбола Ирана приняла решение бойкотировать жеребьевку чемпионата мира по футболу, сообщает "Спорт-экспресс".
Власти США не выдали визы нескольким членам делегации.
Представитель Федерации футбола Ирана заявил: " Мы проинформировали ФИФА, что принятые решения не связаны со спортом и что члены иранской делегации не будут участвовать в жеребьевке чемпионата мира".
Жеребьевка чемпионата мира по футболу состоится 5 декабря в Вашингтоне.
Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
