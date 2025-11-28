x
28 ноября 2025
Спорт

Иран бойкотирует жеребьевку чемпионата мира по футболу

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 28 ноября 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 13:29
Иран бойкотирует жеребьевку чемпионата мира по футболу
AP Photo/Marco Ugarte

Федерация футбола Ирана приняла решение бойкотировать жеребьевку чемпионата мира по футболу, сообщает "Спорт-экспресс".

Власти США не выдали визы нескольким членам делегации.

Представитель Федерации футбола Ирана заявил: " Мы проинформировали ФИФА, что принятые решения не связаны со спортом и что члены иранской делегации не будут участвовать в жеребьевке чемпионата мира".

Жеребьевка чемпионата мира по футболу состоится 5 декабря в Вашингтоне.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Спорт
