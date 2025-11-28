x
28 ноября 2025
Спорт

Гол с центра поля. Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
время публикации: 28 ноября 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 09:33
Гоу Ахед Иглз (Девентер, Нидерланды) - Штутгарт (Германия) 0:4
AP Photo/Patrick Post

Состоялись матчи пятого тура общего этапа Лиги Европы. "Црвена Звезда" в меньшинстве одолела "Стяуа" 1:0.

Бетис (Севилья, Испания) - Утрехт (Нидерланды) 2:1

Игроки "Бетиса" Иско и Амбрат столкнулись и получили травмы.

На 55-йминуте воспитанник "Сельты" Мигель Родригес (Утрехт) забил гол ударом с центра поля.

Через 4 минуты Дерри Меркин (Утрехт) забил, но гол не засчитан из-за офсайда.

Болонья (Италия) - Зальцбург (Австрия) 4:1

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Стяуа (Бухарест, Румяния) 1:0

На 27-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален за отмашку Франклин Тебо Ученна.

Победный гол на 50-й минуте забил бывший форвард "Львова" Бруну Дуарте.

Гоу Ахед Иглз (Девентер, Нидерланды) - Штутгарт (Германия) 0:4

Генк (Бельгия) - Базель (Швейцария) 2:1

Нотингем Форест (Англия) - Мальме (Швеция) 3:0

Панатинакикос (Афины, Греция) - Штурм (Грац, Австрия) 2:1

Глазго Рейнджерс (Шотландия) - Брага (Португалия) 1:1

