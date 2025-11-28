Кубок Боливии. Массовая драка и 17 удалений. Полиция применила спецсредства
время публикации: 28 ноября 2025 г., 12:16 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 12:16
Четвертьфинал Кубка Боливии привлек к себе повышенное внимание.
Игра "Реал" (Оруро) - "Блуминг" завершилась вничью 2:2. В первом матче "Блуминг" победил 2:1.
После финального свистка началась массовая драка. Судья показал 17 красных карточек.
В драку втянулись болельщики. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.
Видео инцидента опубликовано на сайтеtribuna.com.
Ссылки по теме