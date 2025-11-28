Победителем кадетского чемпионата мира по футболу стала сборная Португалии

В Катаре завершился кадетский чемпионат мира по футболу (спортсмены до 17 лет).

В финале португальцы победили сборную Австрии 1:0.

В матче за третье место итальянцы в серии пенальти победили бразильцев 4:2. Основное время матча завершилось вничью 0:0.

Интересно, что бразильцы два раза подряд проиграли в серии пенальти. В полуфинале португальцам 5:6.

Лучшим бомбардиром турнира стал австриец Йоханнес Мозер (Зальцбург), забивший 8 голов.

Лучшим игроком турнира признан атакующий полузащитник сборной Португалии Матеус Маде.

Лучшим вратарем - голкипер сборной Португалии Ромариу Кунья.