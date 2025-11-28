"Шахтер" победил в Ирландии. Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 28 ноября 2025 г., 11:41 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 11:46
Завершился четвертый тур Лиги конференций. Лидируют "Самсунспор" и "Страсбур", набравшие по 10 очков.
Абердин (Эдинбург, Шотландия) - Ноа (Ереван, Армения) 1:1
Брейдаблик (Копавогур, Исландия) - Самсунспор (Турция) 2:2
Дрита (Косово) - Шкендия (Северная Македония) 1:0
Фиорентина (Флоренция, Италия) - АЕК (Афины, Греция) 0:1
Победный гол на 35-й минуте забил Мият Гачинович.
Ягеллония (Бялосток, Польша) - КуПС (Куопио, Финляндия) 1:0
Легия (Варшава, Польша) - Спарта (Прага, Чехия) 0:1
Риека (Хорватия) - АЕК (Ларнака, Кипр) 0:0
Шемрок Роверс (Ирландия) - Шахтер (Донецк, Украина) 1:2
Страсбур (Франция) - Кристал Пэлас (Лондон, Англия) 2:1
