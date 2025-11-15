x
Спорт

Дзюдо. Ливанка "не уложилась в вес", чтобы избежать встречи с израильтянкой

Дзюдо
время публикации: 15 ноября 2025 г., 10:40 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 10:40
Дзюдо. Ливанка "не уложилась в вес", чтобы избежать встречи с израильтянкой
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Загребе проходит турнир Гран-при по дзюдо, в котором принимают участие 370 спортсменов из 48 стран.

В первом райнде израильтянка Майя Гошен (весовая категория до 70 кг) должна была встретиться с ливанкой Акелиной Хайеб.

Ливанская спортсменка, чтобы избежать встречи с израильтянкой, "не уложилась в вес".

Во втором круге Майя Гошен встретится с победительницей поединка Ирен Педротти (Италия) - Инунгамби Тахелламбам (Индия).

