Дзюдо. Ливанка "не уложилась в вес", чтобы избежать встречи с израильтянкой
время публикации: 15 ноября 2025 г., 10:40 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 10:40
В Загребе проходит турнир Гран-при по дзюдо, в котором принимают участие 370 спортсменов из 48 стран.
В первом райнде израильтянка Майя Гошен (весовая категория до 70 кг) должна была встретиться с ливанкой Акелиной Хайеб.
Ливанская спортсменка, чтобы избежать встречи с израильтянкой, "не уложилась в вес".
Во втором круге Майя Гошен встретится с победительницей поединка Ирен Педротти (Италия) - Инунгамби Тахелламбам (Индия).
