Дзюдо. Ливанка "не уложилась в вес", чтобы избежать встречи с израильтянкой

В Загребе проходит турнир Гран-при по дзюдо, в котором принимают участие 370 спортсменов из 48 стран.

В первом райнде израильтянка Майя Гошен (весовая категория до 70 кг) должна была встретиться с ливанкой Акелиной Хайеб.

Ливанская спортсменка, чтобы избежать встречи с израильтянкой, "не уложилась в вес".

Во втором круге Майя Гошен встретится с победительницей поединка Ирен Педротти (Италия) - Инунгамби Тахелламбам (Индия).