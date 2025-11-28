НХЛ. "Филадельфия Флайерз" проводит Jewish Heritage Night
время публикации: 28 ноября 2025 г.
1 декабря клуб "Филадельфия Флайерз" проводит Jewish Heritage Night, сообщает официальный сайт НХЛ.
В рамках вечера состоится матч "Филадельфия Флайерз" - "Питтсбург Пингвинз".
Вместе с билетами на матч будет продаваться специальная менора "Филадельфия Флайерз".
