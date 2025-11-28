x
Спорт

НХЛ. "Филадельфия Флайерз" проводит Jewish Heritage Night

Хоккей
НХЛ
время публикации: 28 ноября 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 14:32
НХЛ. "Филадельфия Флайерз" проводит Jewish Heritage Night
AP Photo/Chris Szagola

1 декабря клуб "Филадельфия Флайерз" проводит Jewish Heritage Night, сообщает официальный сайт НХЛ.

В рамках вечера состоится матч "Филадельфия Флайерз" - "Питтсбург Пингвинз".

Вместе с билетами на матч будет продаваться специальная менора "Филадельфия Флайерз".

Спорт
