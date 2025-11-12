x
Спорт

Легендарный израильский дзюдоист Петр Пальчик объявил о завершении карьеры

время публикации: 12 ноября 2025 г., 11:53
Легендарный израильский дзюдоист Петр Пальчик объявил о завершении карьеры
AP Photo/Eugene Hoshiko

33-летний израильский дзюдоист Петр Пальчик объявил о завершении карьеры.

Он один из шести израильских дзюдоистов, завоевавших более одной олимпийской медали.

Петр Пальчик выступал в весовой категории до 100 кг.

Он бронзовый призер Токийской и Парижской олимпиад, чемпион Европы 2020 года, бронзовый призер чемпионатов Европы и мира.

Петр Пальчик - серебряный призер Универсиады 2013 года по самбо.

