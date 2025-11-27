20-летний американский баскетболист умер в результате травмы, полученной во время матча

20-летний баскетболист команды колледжа Коннорса (Оклахома) Этан Дитц умер через несколько дней после матча, сообщает официальный сайт учебного заведения.

Он получил травму в матче против колледжа Грейсон (Техас).

Молодой спортсмен был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался.

В официальном заявлении не говорится о характере травмы.

Некоторые местные СМИ пишут, что форвард получил удар локтем, ставший роковым.