20-летний американский баскетболист умер в результате травмы, полученной во время матча
время публикации: 27 ноября 2025 г., 14:38 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 14:38
20-летний баскетболист команды колледжа Коннорса (Оклахома) Этан Дитц умер через несколько дней после матча, сообщает официальный сайт учебного заведения.
Он получил травму в матче против колледжа Грейсон (Техас).
Молодой спортсмен был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался.
В официальном заявлении не говорится о характере травмы.
Некоторые местные СМИ пишут, что форвард получил удар локтем, ставший роковым.
