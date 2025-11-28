Владелец "Ирони" (Тверия): "Обвинения ложны"

Израильская футбольная ассоциация проводит расследование в отношении "Ирони" (Тверия).

Клуб подозревают в мошенничестве с контрактами игроков, "двойных контрактах".

Владелец клуба Арье Клемензон отверг обвинения, назвав их беспочвенными и ложными, сообщает Ynet.

"Вы все, вероятно, видели заголовки. Вы слышали шум, поднятый в прессе. Я знаю, что это немного сбивает с толку и расстраивает, но я хочу сказать вам одно: все обвинения в двойных контрактах ложны и не соответствуют действительности. Их не было и не будет. Наш клуб действует абсолютно честно, прозрачно и в соответствии с законом. Есть элементы, которые пытаются подорвать нашу репутацию и сломить нас, но мы не доставим им этого удовольствия", - сказал он.