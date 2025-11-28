x
Спорт

В Словакии состоялась конференция "Антисемитизм в спорте"

Антисемитизм
Словакия
время публикации: 28 ноября 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 08:47
В Словакии состоялась конференция "Антисемитизм в спорте"
AP Photo/Miguel Oses, file

25 ноября в Словакии состоялась конференция "Антисемитизм в спорте".

Она была организована "Маккаби Украина", "Маккаби Словакия", Jewrope, "Бней Брит Толеранция".

В конференции приняли участие представители восьми стран - дипломаты, активисты и лидеры еврейских общин.

Обсуждались вопросы усиления антисемитских настроений, призывы к бойкоту израильских спортсменов, проявления ненависти на спортивных аренах.

Спорт
