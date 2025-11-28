В Словакии состоялась конференция "Антисемитизм в спорте"
25 ноября в Словакии состоялась конференция "Антисемитизм в спорте".
Она была организована "Маккаби Украина", "Маккаби Словакия", Jewrope, "Бней Брит Толеранция".
В конференции приняли участие представители восьми стран - дипломаты, активисты и лидеры еврейских общин.
Обсуждались вопросы усиления антисемитских настроений, призывы к бойкоту израильских спортсменов, проявления ненависти на спортивных аренах.