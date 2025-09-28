x
Спорт

Чемпионат мира по скалолазанию. Результаты израильтян

Скалолазание
время публикации: 28 сентября 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 11:31
Чемпионат мира по скалолазанию. Результаты израильтян
AP Photo/Rick Bowmer

В Сеуле завершается чемпионат мира по скалолазанию.

Чемпионкой мира в лазании на сложность (Lead) стала словенка Яня Гарнбрет.

Израильтянка Аяла Керем заняла 45-е место.

В лазании на скорость чемпионкой стала Александра Мирослав, установившая в финале мировой рекорд - 6.03 секунды.

Украинка Дарья Ткачова заняла 24-е место.

В боулдере чемпионкой стала словенка Яня Гарнбрет.

Аяла Керем заняла восьмое место.

В лазании на скорость победил Цзянго Лонг (Китай).

Спорт
