Чемпионат мира по скалолазанию. Результаты израильтян
время публикации: 28 сентября 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 11:31
В Сеуле завершается чемпионат мира по скалолазанию.
Чемпионкой мира в лазании на сложность (Lead) стала словенка Яня Гарнбрет.
Израильтянка Аяла Керем заняла 45-е место.
В лазании на скорость чемпионкой стала Александра Мирослав, установившая в финале мировой рекорд - 6.03 секунды.
Украинка Дарья Ткачова заняла 24-е место.
В боулдере чемпионкой стала словенка Яня Гарнбрет.
Аяла Керем заняла восьмое место.
В лазании на скорость победил Цзянго Лонг (Китай).
