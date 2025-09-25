Чемпионат мира по скалолазанию. Израильтянин завоевал бронзовую медаль
В Сеуле проходит чемпионат мира по скалолазанию.
Израильтянин-паралимпиец Мор Михаэль Сапир завоевал бронзовую медаль в лазании на трудность (Lead climbing).
Израильтянка Тамар Коэн стала победительницей квалификации в боулдере.
В квалификации в боулдере израильтянин Томер Якобович занял 13-е место, Ади Барк - 25-е, Идо Фидель - 53-е.
