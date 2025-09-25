x
25 сентября 2025
25 сентября 2025
Спорт

Чемпионат мира по скалолазанию. Израильтянин завоевал бронзовую медаль

Скалолазание
время публикации: 25 сентября 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 11:45
Чемпионат мира по скалолазанию. Израильтянин завоевал бронзовую медаль
AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi

В Сеуле проходит чемпионат мира по скалолазанию.

Израильтянин-паралимпиец Мор Михаэль Сапир завоевал бронзовую медаль в лазании на трудность (Lead climbing).

Израильтянка Тамар Коэн стала победительницей квалификации в боулдере.

В квалификации в боулдере израильтянин Томер Якобович занял 13-е место, Ади Барк - 25-е, Идо Фидель - 53-е.

Спорт
