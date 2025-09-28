x
Спорт

Достижение Лаутаро Мартинеса. Результаты матчей чемпионата Италии

Футбол
время публикации: 28 сентября 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 11:20
Достижение Лаутаро Мартинеса. Результаты матчей чемпионата Италии
AP Photo/Luca Bruno

Состоялись матчи пятого тура чемпионата Италии.

Комо - Кремонезе 1:1

"Кремонезе" не проигрывает в семи матчах подряд (во всех турнирах).

Ювентус (Турин) - Аталанта (Бергамо) 1:1

"Ювентус" не побеждал "Аталанту" в Турине с 2018 года.

После двух ничьих подряд "Ювентус" уступил лидерство "Наполи", который победил во всех 4 играх.

Кальяри - Интер (Милан) 0:2

На 9-й минуте счет открыл Лаутаро Мартинес. В 12 матчах против "Кальяри" он забил 12 голов. Лаутаро Мартинес вышел на пятое место в списке бомбардиров "Интера" в Серии А (117 голов). Он обошел Сандро Маццолу. Рекордсмен - Джузеппе Меацца (197 голов).

Спорт
